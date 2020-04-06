بن ناصر يتحصل على ضمانات داخل الميلان

تحصل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، على ضمانات من طرف إدارة الميلان، ليكون من ركائز الفريق بداية من الموسم القادم.

وأشار تقرير لـ”لاغازيتا ديلو سبورت”، بأن إدراة الشياطين الحمر، تريد إحداث ثورة في التشكيلة الموسم القادم، ولكنها لن تلمس اليساري.

ووفقا لذات المصدر، فإن نجم المنتخب الوطني، يعتبر العنصر الوحيد الذي إتفق الجميع على مكانته الأساسية في وسط الميدان مُستقبلا.

يُذكر بأن خريج مدرسة “آرل آفينيون”، تمكن من فرض نفسه مع “الروسونيري”، وهذا بعد إنطلاقة صعبة، ليستفيق بعدها ويحقق الإجماع داخل الفريق.