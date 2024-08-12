بن ناصر يتخذ قرارا صادما بخصوص مستقبله !

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، قرر الدولي الجزائري، ونجم أسي ميلان الايطالي، إسماعيل بن ناصر، الانتقال إلى الدوري السعودي، حسبما أكدته تقارير صحفية أوروبية.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، نقلا عن صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الايطالية، بأن لاعب الخضر، اتخذ قرارا نهائيا بمغادرة ميلان، والالتحاق بدوري “روشن” أين يملك عروضا جدية.

كما أبرز ذات المصدر، بأن بن ناصر، لا يزال قادرا على العطاء في المستوى العالي. وهو ما أكده اللاعب في انطلاق تحضيرات “الروسونيري” الصيفية، إلا أنه يفكر بجدية في خوض تجربة في السعودية.

مشيرا إلى أن عقد لاعب الخضر، مع ميلان، يستمر إلى غاية 2027. والنادي لن يعارض رحيله هذه الصائفة، حال قررت الأندية السعودية، كسر شرطه الجزائي المقدر بـ 50 مليون أورو.