بن ناصر يتخذ قرارا مهما بشأن مستقبله الكروي

كشفت وسائل إعلام إيطالية، صبيحة اليوم الثلاثاء، عن قيام الدولي الجزائري ولاعب نادي ميلان، إسماعيل بن ناصر، بخطة جديدة تخص مسيرته الكروية.

وحسب ما ورد في موقع “CalcioMercato”، فإن لاعب الخضر بن ناصر، قام بتغيير وكيل أعماله موسى سيسوكو.

وأوضح ذات المصدر، أن اللاعب بن ناصر، قرر تعيين إنزو رايولا، شقيق وكيل أعمال اللاعبين الشهير، الراحل مينو رايولا.

وتأتي هذه الخطوة من نجم الميلان، تحسبا لبدء مفاوضات تجديد العقد مع فريقه.