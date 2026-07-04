بن ناصر يتخذ قرارًا مصيريًا.. ومستقبله يدخل منعطفًا جديدًا

يتجه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، المعار لصفوف نادي دينامو زغرب الكرواتي، لمغادرة ناديه ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، أن متوسط ميدان المنتخب الوطني، قام بتغيير وكيل أعماله. بعدما انضم رسميًا إلى وكالة Lian Sports Group، في خطوة تُعد مؤشرًا واضحًا على اقتراب فتح صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أكد رومانو أن بن ناصر سيغادر صفوف ميلان خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وتفتح هذه المستجدات الباب أمام موجة من التكهنات بشأن الوجهة المقبلة لصاحب الـ28 عامًا. خاصة أنه لا يزال يحظى بتقدير كبير في أوروبا بفضل إمكاناته الفنية وخبرته في أعلى المستويات.

ومن المنتظر أن يشهد ملف لاعب الخضر، بن ناصر، تطورات متسارعة خلال الأيام المقبلة. في وقت تترقب فيه عدة أندية فرصة الظفر بخدمات أحد أبرز لاعبي خط الوسط في القارة السمراء.

للإشارة، لا يزال نادي دينامو زغرب الكرواتي متمسكًا بفكرة الاحتفاظ بإسماعيل بن ناصر. فقد سبق لرئيس النادي، زفونيمير بوبان، أن عبّر عن رغبته في مواصلة اللاعب مشواره مع الفريق.