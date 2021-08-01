بن ناصر يتضامن مع حكيمي ضد الصهاينة

عبر النجم الدولي الجزائري لفريق أي سي ميلان الإيطالي “إسماعيل بن ناصر” عن تضامنه مع اللاعب الدولي المغربي “أشرف حكيمي”.

الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي تعرض لصافرات الاستهجان من الصهاينة خلال المواجهة التي جمعت البياسجي بليل.

وجرى نهائي كأس السوبر الفرنسي بملعب بلومفيلد بتل أبيب بالأراضي الفلسطينية المُحتلة ما جعل حكيمي يتعرض لصافرات الاستهجان.

ونشر “إسما” صورة لحكيمي على ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” وأرفقها بإيموجي قلب.