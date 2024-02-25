بن ناصر يتعثر رفقة ميلان أمام أتالانتا في الكالتشيو

سقط الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر رفقة ناديه ميلان أمام نادي أتالانتا بنتيجة هدف مقابل هدف في إطار الجولة 26 من البطولة الإيطالية.

و عرفت المباراة مشاركة بن ناصر بشكل أساسي في المباراة حيث قدم ما عليه، قبل أن يستبدل في الدقيقة 79 من طرف مدربه بيولي، الذي كان يبحث عن تحقيق نتيجة الفوز لا غير.

كما شهدت المباراة تألق اللاعب الفرانكو جزائري عدلي هو الأخر، رغم فشله في قيادة ناديه للفوز أمام الفريق القوي أتالانتا.