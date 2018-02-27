“بن ناصر” يتعثر مع أمبولي أمام آفيلينو !

تعثر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، أمسية اليوم، مع ناديه أمبولي الإيطالي في مواجهته لآفيلينو (1-1) لحساب الجولة الـ28 من “السيري بي”.

وشارك متوسط ميدان المنتخب الوطني أساسيا في هذا اللقاء، وقدم مردودا كبيرا خلال الشوط الأول الذي شهد تقدم فريقه بهدف السبق في الدقيقة الـ38.

قبل أن يقرر الطافم الفني لأمبولي تغييره في الدقيقة الـ76 وإقحام زمليه ماتيو باريغي، ما جعل النادي يتراجع قبل أن يتلقى هدف التعادل في الدقيقة الـ90+4.

يذكر أن أمبولي يواصل التربع على صدارة دور الدرجة الثانية الإيطالية برصيد 51 نقطة، حيث بات قريبا من ضمان الصعود لدوري الأضواء.