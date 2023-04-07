بن ناصر يتعثّر رفقة ميلان في الكالتشيو

تعثّر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر رفقة فريقه نابولي بملعب سان سيرو خلال مواجهة إمبولي اليوم الجمعة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، التي شارك فيها بن ناصر أساسيا أين قدّم ما عليه. التي جرت ضمن الجولة 29 من عمر الكالتشيو.

وشارك بن ناصر أساسيا للمرة الثانية على التوالي، بعد تألقه اللافت للانتباه في المباراة السابقة أمام نابولي التي فيها رفقة زملائه برباعية كاملة.

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