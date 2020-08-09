بن ناصر يتعرض للظلم في الميلان بسبب إبن مالديني!

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن رواتب لاعبي الميلان خلال الموسم الكروي 2019-2020 والتي حملت مفاجأة كبيرة بالنسبة للاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وتكمن المفاجأة في حصول اللاعب الدولي الجزائري على راتب أقل بكثير من اللاعب الشاب دانيال مالديني ” 18 سنة” إبن المدير الرياضي الحالي للفريق باولو مالديني.

ويقدر راتب دانيال مالديني بـ(1,7 مليون أورو سنوياً) رغم أنه لم يلعب هذا الموسم إلا في 26 دقيقة فقط، في حين يحصل بن ناصر على راتب (1,5 مليون أورو) رغم أنه يعتبر أحد أهم لاعبي ميلان، رفقة ثيو هيرنانديز (1,5 مليون أورو)، والبرتغالي رفائيل لياو (1,4 مليون أورو).