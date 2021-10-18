بن ناصر يتعرض لهجمة غير مُبررة في إيطاليا

تعرض الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لإنتقادات غير مُبررة من طرف جريدة “لاغازيتا ديلو سبورت”، وذلك رغم الآداء الكبير الذي قدمه، خلال الجولة الماضية من الدوري وفوز ناديه إسي ميلان على حساب هيلاس فيرونا.

ومنحت الصحيفة الإيطالية، تقييما لا يتجاوز الـ6/10، لصاحب القدم اليُسرى، مُعتبرة بأنه لم يسترجع قدراته في إسترجاع الكُرات وبناء الهجمات من الخلف، مثلما كان عليه الموسم الماضي قبل التعرض لإصابته.

ودافع أنصار “الروسونيري” عن مُحارب الصحراء، مُعتبرين بأن الهجمة التي تعرض لها من الإعلام مُبيتة وغرضها الإنقاص من قيمته، رغم دوره الفعال في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي.

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