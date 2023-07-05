بن ناصر يتعرف على برنامج مبارياته مع الميلان في الموسم الجديد من السيري “أ”

تعرف الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم الأربعاء، على برنامج مبارياته مع ناديه آسي ميلان، في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

وحسب نتائج القرعة التي جرت اليوم الأربعاء، يفتتح بن ناصر وناديه آسي ميلان، موسمهم الجديد يوم 20 أوت، بمواجهة مضيفهم بولونيا.

كما ستشهد الجولة الرابعة من السيري “أ” قمة داربي الغضب، بين آسي ميلان، وانتر ميلان، على ملعب هذا الأخير، والمقررة يوم 17 سبتمبر.

وجاء البرنامج الكامل للاسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، في الموسم الجديد للسيري “أ” على النحو التالي: