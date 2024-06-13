بن ناصر يتعرف عن هوية مدربه الجديد في ناديه ميلان

تعرف اللاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، اليوم الخميس، عن هوية مدربه الجديد، في ناديه ميلان الإيطالي، بعد إقالة المدرب ستيفانو بيولي، مع نهاية هذا الموسم.

وأعلن نادي أيسي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي، باولو فونسيكا، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وللإشارة، سبق للمدرب البرتغالي، فونسيكا، أن تعامل مع لاعبين لاعبين جزائريين، حيث أشرف على تدريب كل من نبيل بن طالب، و آدم أوناس، لما كان يتولى العارضة الفنية لنادي ليل الفرنسي، الموسم المنقضي.