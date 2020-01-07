بن ناصر يتفوق على إبراهيموفيتش!

تفوق الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، على زميله الجديد زلاتان إبراهيموفيتش، حيث صُنف كأحسن لاعب خلال مواجهة سامبدوريا، أمس الإثنين.

وتحصل متوسط الميدان الصاعد، على أفضل تقييم مُقارنة بزملائه من طرف موقع “بيانيتا ميلان”، نظرا لمردوده الجيد طيلة أطوار اللقاء.

ويتواجد صاحب القدم اليُسرى، في أفضل أحواله منذ نهاية العام الماضي، مؤكدا بأنه في الطريق الصحيح لإيجاد معالمه مع الروسونيري.

يُشار بأن المواجهة بين الشياطين، واصلوا مُسلسل تعثراتهم، عندما إكتفوا بالتعادل السلبي فوق أرضية “سان سيرو”، أمام ممثل مدينة جنوى.