بن ناصر يتفوق على نجوم القارة السمراء !

بن ناصر تفوق على نجوم القارة السمراء على غرار “محرز، صلاح، ماني” وغيرهم، فبعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مناسبتين من حقه أن يكون الأفضل.

أداء “بن ناصر” أسال لعاب الكثير من الأندية الأوروبية، خاصة الإيطالية على غرار “نابولي” و”فيورونتينا” وحتى نادي “ميلان” الذي دخل على الخط مؤخرا.

تتويج نجم الخضر بجائزة الأفضل من شأنه أن يكون له دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة غينيا هذا الأحد لحساب الدور الثمن النهائي.

Many shined but there was one standout performance…👇🔥@IsmaelBennacer 👏👏#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/HddFZBMnqw

— CAF (@CAF_Online) July 3, 2019