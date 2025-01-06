بن ناصر يتوج بالسوبر الإيطالي مع ميلان

توّج الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، اليوم الاثنين، بلقب السوبر الإيطالي، مع ناديه آي سي ميلان، على حساب الغريم إنتر ميلان.

وكان نادي ميلان أنهى الشوط الأول من هذه المبارة متأخرا في النتيجة بهدف دون رد.

وخلال الشوط الثاني، تمكن ميلان من قلب الطاولة على الإنتر، بتسجيله ثلاثية كاملة، محرزا الفوز بالمبارة، والتتويج باللقب.

بذكر أن اسماعيل بن ناصر، لم بشارك في هذه المباراة النهائية، واكتقى بالبقاء على دكة البدلاء، للخيارات فنية لمدرب ناديه ميلان