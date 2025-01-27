بن ناصر يثمن الفوز أمام بارما ويرجع الفضل لأنصار الميلان

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، سعادته الكبيرة بالفوز الأخير الذي حققه مع فريقه آسي ميلان، بثلاثية مقابل هدفين، على حساب نادي بارما.

وعلّق بن ناصر، على هذا الفوز، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، أين كتب: “فوز في آخر الأنفاس”.

كما أرجع الدولي الجزائري، ونجم آسي ميلان، الفضل في هذا الفوز، لأنصار فريقه، مؤكدا: “دعمكم صنع الفارق”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، شارك بديلا، في مباراة ناديه آسي ميلان، أمام فريق بارما، وقدم مردودا في المستوى، نال عليه علامة (7/10).