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الرياضة

بن ناصر يثمن الفوز على “اليوفي” ويلهب داربي ميلان

بقلم محمد لمين صحراوي
بن ناصر يثمن الفوز على “اليوفي” ويلهب داربي ميلان
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ثمّن الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، فوز ناديه أسي ميلان، أمس الجمعة، أمام جوفنتوس، في كأس “السوبر” الايطالي، وعبوره إلى النهائي لملاقاة الغريم انتر ميلان.

وشارك لاعب “الخضر” أساسيا في اللقاء الذي احتضنه ملعب “الأول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض، قبل يغادر في الدقيقة 54، حينما كان ناديه متخلفا بهدف منذ الدقيقة 21. قبل أن يقلب الطاولة بهدفين في الدقيقتين 71 و76.

ونشر بن ناصر، تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس” بعد اللقاء، قال فيها: “الفوز يأتي بفضل تظافر مجهودات المجموعة”.

قبل أن يضرب لاعب “الخضر” موعدا للغريم الانتر، في نهائي “السوبر” المقرر بعد غدٍ الاثنين، وأضاف: “أمامنا خطوة أخرى.. الأمور لم تنته بعد”.

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