 بن ناصر يثمن فوزه رفقة الميلان على جنوى

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سعادته بالفوزالذي حققه رفقة ناديه آسي ميلان، الويم الأحد، على حساب فريق جنوى.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، عقب هذه المبارة، قال فيها: “حققنا ثلاثة نقاط ثمينة”.

وأضاف الدولي الجزائري: “حققنا هدفنا، رغم أن المهمة كانت صعبة، فورزا ميلان”.

وأرفق إسماعيل بن ناصر هذه التغريدة، بصورة له خلال مشاركته في فوز فريقه بنتيجة 2-1 أمام جنوى.