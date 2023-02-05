بن ناصر يثني على المحليين ويرفع معنوياتهم

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم ميلان آسي الإيطالي، دعمه للاعبي المنتخب المحلي، عقب تضييعهم لقب الشان امام السنغال.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عقب مباراة النهائي، قال فيها: “لقد مثلت البلد بكل فخر، شرف، وكرامة. نحن جميعا فخورون بكم”.

كما أرفق الدولي الجزئاير هذه التغريدة بالصورة الجماعية للمنتخب الوطني للمحليين، بملعب “نيلسون مانديلا”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، خسر نهائي الشان، في مواجهة السنغال، بضربات الترجيح.