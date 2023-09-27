بن ناصر يثني على عدلي :”كنت في الموعد”

أثنى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر على أداء اللاعب صاحب الأصول الجزائري ياسين عدلي خلال مباراته رفقة ميلان اليوم الأربعاء.

واشاد اسماعيل بن ناصر بالأداء الكبير لياسين عدلي عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” عقب نهاية مباراة كالياري، أين قال بن ناصر ” كنت في الموعد”.

ونال عدلي ثناء المتتبعين للمباراة التي قاد فيها فريقه ميلان للفوز بثلاثية مقابل واحد، في دوري “الكالتشيو”. منهم بن ناصر الذي يعتبر مواطنه و قد يكون زميله قريبا في كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي.

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