بن ناصر يثير دهشة الجميع في “الميلانيلو”

أثار متوسط الميدان الدولي الجزائري ونادي ميلان، إسماعيل بن ناصر، دهشة الجميع في مركز تدريبات فريقه الإيطالي.

بعد حوالي أسبوع من عودته إلى التدريبات الجماعية.

ووفقا لما كشفه الصحفي الإيطالي، المقرب من نادي ميلان، كارلو بيليغاتي، اليوم الجمعة، فإن لاعب الخضر، إسماعيل بن ناصر، فاجأ الجميع بمركز التدريبات “الميلانيلو” بسبب تغيره الجسدي.

وأوضح المصدر أن اللاعب الجزائري خسر 10 كيلوغرامات من وزنه وأصبح أكثر مرونة مما كان عليه من قبل.

ويأتي هذا التغيير اللافت في الجانب البدني للاعب الخضر، بعد فترة غيابه عن الملاعب، التي امتدت منذ شهر سبتمبر الماضي. إثر تعرضه لإصابة قوية في الساق استدعت خضوعه لعملية جراحية.

وأكدت مصادر مقربة من الفريق أن اللاعب اتبع نظامًا غذائيًا صارمًا إلى جانب برنامج إعادة التأهيل. ما ساهم في هذا التحول الجسدي. وهو ما انعكس بشكل إيجابي على لياقته البدنية وسرعته في التدريبات.

للتذكير، سيسجل إسماعيل بن ناصر، عودته إلى المنافسات الرسمية، بداية من يوم الأحد، عندما يواجه فريقه ميلان نادي روما في “الكالتشيو” الإيطالي.