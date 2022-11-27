بن ناصر يحافظ على لياقته في فترة التوقف الحالي للمنافسة

أكد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، سعيه دائما للحفاظ على لياقته البدنية، رغم فترة التوقف الحالي للمنافسة.

ونشر بن ناصر، صورة له عبر حسابه الرسمي على “تيوتر”، ظهر فيها يمارس رياضة ركوب الدراجة في مرتفعات جبلية ثلجية.

كما أكد نجم آسي ميلان، في تعليقه على هذه الصورة، عمله للحفاظ على لياقته البدنية على هامس استمتاعه بفترة الراحة الحالية.