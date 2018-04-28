بن ناصر يحتفل بأول لقب في مسيرته

إحتفل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بإحرازه أول لقب في مسيرته الكروية، بعد تحقيقه لقب البطولة الإيطالية في قسمها الثاني، مع ناديه إيمبولي.

ونشر إسماعيل بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، احتفل من خلالها بهذا اللقب الذي أحرزه. وكتب في تغريدته.

“بطل السيري بي، قبل أربعة جولات من نهاية الموسم، أول لقب في مسيرتي، “برافو” للفريق، لاعبين، طاقم فني وإداري، دون نسيان الجماهير”.

وشارك بن ناصر، في تحقيق فريقه امبولي، لقب هذا الموسم، بمشاركته في 36 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل هدفين.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، انضم لنادي إمبولي الإيطالي الصيف المنصرم، قادما اليه من العملاق الإنجليزي نادي أرسنال.