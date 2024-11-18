بن ناصر يحتفل بالفوز الأخير للخضر أمام ليبيريا

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، سعادته بالفوز الأخير الذي حققه المنتخب الوطني، أمس الأحد، بخماسية كاملة، على حساب منتخب ليبيريا.

وقام بن ناصر، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، بإعادة نشر صورة المنتخب الوطني، والنتيجة النهائية لمباراتهم أمام ليبيريا.

وأرفق الدولي الجزائري، ونجم آسي ميلان الإيطالي، هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “تحيا الجزائر”. مبديا بذلك سعادته بهذا الفوز، ودعمه لزملائه.

وتأتي هذه الخرجة، من اسماعيل بن ناصر، رغم غيابه عن تربص الخضر، بسبب الاصابة التي يعاني منها، والتي أبعدته عن الميادين لفترة معتبرة، أين يواصل العلاج حاليا للعودة إلى المنافسة.