بن ناصر يحتفل بالفوز على جيبوتي ويبدي تحمسه لمواجهة بوركينا فاسو
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، سعادته بالفوز الذي حققه رفقة الخضر، اليوم الجمعة، أمام منتخب جيبوتي
ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، عقب مباراة جيبوتي، كتب فيها: “تحيا الجزائر، فخور بهذا المنتخب”.
كما أضاف نجم المنتخب الوطني، بخصوص المباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو: “نحافظ على تركيزنا لمباراة يوم الثلاثاء”.
يذكر أن المنتخب الجزائري فاز على جيبوتي بـ4-0، وسيواجه يوم الثلاثاء المقبل منتخب بوركينا فاسو، بملعب “تشاكر” بالبليدة.
Tahia 🇩🇿 Fier de cette équipe 💚
On reste concentrés pour le match de mardi 🙏🏽 #TeamDZ pic.twitter.com/djWvhckR9w
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) November 12, 2021
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