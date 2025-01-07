بن ناصر يحتفل بطريقة خاصة بـ “السوبر الايطالي”

احتفل لاعب “الخضر” اسماعيل بن ناصر، بطريقة خاصة، بلقب كأس “السوبر” الايطالي، الذي حققه ناديه أسي ميلان، أمس الاثنين، على غريمه الانتر.

وحقق “الروسونيري” ريمونتادا تاريخية، أمام انتر ميلان، في لقاء لم يشارك فيه بن ناصر، لخيارات فنية، بحكم الاندفاع البدني الكبير، التي تشهده لقاءات الفريقان، وهو العائد لتوّه من إصابة.

ونشر بن ناصر، صورا له بكأس السوبر، على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “ميلان سوداء وحمراء.. كأس السوبر سوداء وحمراء”.

للإشارة فإن انتر ميلان، كان قريبا من التتويج باللقب، بعدما تقدم بثنائية لهدف. إلى غاية الدقيقة 80، حينما عدل كريستيان بوليسيتش لميلان. قبل أن يطلق تامي أبراهام، رصاصة الرحمة على “الأفاعي” في آخر دقائق المباراة، بهدف قاتل.