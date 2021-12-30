بن ناصر يحدد أهدافه الجديدة مع الخضر

كشف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان الإيطالي، عن أهدافه المستقبلية مع المنتخب الوطني.

ونشر بن ناصر، تغريدة جديدة، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، كشف من خلالها عن هدقه المستقبلي مع الخضر.

كما كتب نجم وسط ميدان المنتخب الوطني، في تغريدته: “هدف واحد في رأسي.. كأس أمم إفريقيا 2021”.

في حين أرفق إسماعيل بن ناصر، تغريدته هذه، بصورة له في تدريبات المنتخب الوطني الجزائري.

طالع أيضا:

وكشف مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم الخميس، أن اللاعب الدولي، اسماعيل بن ناصر سيكون غائبا عن أول لقاء بالكان. كما قال الناخب “بن ناصر سيكون غائب عن أول لقاء في الكان أمام السيراليون بسبب العقوبة”.

في حين، أشار، بلماضي، إلى أن “بن ناصر مهم وكل اللاعبين مهمين، لكن المنتخب قائم على مجموعة متكاملة”.

والتحق الثلاثي ،يوسف عطال، إسماعيل بن ناصر وكذا آدم زرقان بتربص المنتخب الوطني الجزائري امس الأربعاء.

وشارك الثلاثي المذكور في الحصة التدريبية للخضر التي جرت سهرة اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وظهر متوسط ميدان فريق ميلان الايطالي بتحليقة شعر جديدة في تدريبات الخضر حيث قام بنزع شعره بشكل كلي.

وكان تربص الخضر تحضيرا للكان قد انطلق يوم الاثنين وأجرى زملاء سفيان فيغولي أمس الثلاثاء أول حصة تدريبية.

وتعتبر حصة السهرة هي الثانية بعد الحصة التدريبية التي جرت في الصبيحة.

ووجه النجم الدولي الجزائري “إسما” سهرة الجمعة رسالة قوية للمنتخبات الافريقية المعنية بالمشاركة في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 المُقررة بالكاميرون.

متوسط ميدان فريق ميلان الايطالي نشر صورة له، وهو يحمل مجسم الكان الذي توج بها الخضر سنة 2019.

وأرفق”إسما” الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعبارة. ”فخور بأن أتلقى استدعاء للمشاركة في كأس أمم إفريقيا القادمة”.

كما أضاف أفضل لاعب في كان 2019:”سنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن لقبنا بتصميم وتواضع”.