بن ناصر يحذر من مقارنة بوركينافاسو بمنتخب جيبوتي

حذّر متوسط ميدان المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر من الوقوع في فخ الغرور بعد الفوز بثمانية أهداف دون مقابل في مباراة اليوم أمام منتخب جيبوتي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتحدث لاعب ميلان الإيطالي عن مواجهة بوركينافاسو المقبلة في ندوة صحفية نشطها بعد نهاية المباراة قائلا:

بن ناصر: ” بوركينافاسو ليست جيبوتي، اليوم حققنا فوزا عريضا أمام منتخب جيبوتي، ستكون لنا حصة استرجاع بعدها نباشر التحضير للمباراة المقبلة أمام بوركينافاسو، والاستماع لنصائح المدرب من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة”.

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