 بن ناصر يحسم مستقبله مع ميلان

اتفق الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر على كل صغيرة وكبيرة تخص مستقبله مع فريقه ميلان الإيطالي حسب الاعلام الايطالي.

كما أكّدت صحيفة “كورييري ديلوسبورت” اليوم الثلاثاء أن ميلان قرّر تجديد عقد المتألق “إسما” إلى غاية 30 جوان 2026 مع الرفع من راتبه الذي سيصل 3 مليون أورو.

كما قال المصدر. أن ميلان ينتظر الفرصة السانحة للجلوس رفقة الجزائري على طاولة المفاوضات للإتفاق على التفاصيل الأخيرة. والتوقيع على عقده الجديد.

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