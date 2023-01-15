بن ناصر يحظى باعتراف إدارة الميلان

لقي الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، باعتراف وثناء إدارة ناديه آسي ميلان الإيطالي، نظير مجهوداته في مباراتهم الاخيرة أمام ليتشي.

ونشرت إدارة الميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق، صورة حرارية لتحركات بن ناصر في مباراتهم الأخيرة أمام ليتشي.

كما أبرز مسؤولي الننادي الإيطالي، المجهود البدني الكذهل الذي بصم عليه الدولي الجزائري في هذا اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2).

وعلقت إدارة الميلان، على آداء اسماعيل بن ناصر، بتغريدة قالت فيها: “عرض نناري في خط وسط الميدان هذه الليلة”.