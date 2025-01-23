بن ناصر يحظى بالإشادة نظير مردوده في مواجهة جيرونا

نال الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الإعتراف، نظير مساهمته في الفوز الذي حققه فريقه آسي ميلان، أمس الأربعاء، في رابطة ابطال أوروبا، على حساب فيرونا.

وأشاد إدارة آسي ميلان، على مردود بن ناصر في هذه المباراة، وبالخصوص مساهمته بتمريرة حاسمة في تحقيق الفوز.

ونشرت إدارة النادي الإيطالي، صورة بن ناصر، عبر السحاب الرسمي للفريق على منصة “X”، أرفقتها بتعليق: “مباراة رائعة من بن ناصر، الذي قدم تمريرة حاسمة في هدف الفوز.. نعود تدريجيا”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، شارك أساسيا مع الميلان، في مواجهة فيرونا، وساهم بتمريرة حاسمة، في فوزهم بنتيجة (1-0).