بن ناصر يختار تشكيلته المفضلة ويُبعد هذا النجم !
بقلم حواز عبد النور
اختار اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، تشكيلته العالمية المُفضلة المتكونة من 5 لاعبين.
متوسط ميدان فريق “أي سي ميلان” الايطالي أجاب على تغريدة جاء فيها:”إسماعيل بن ناصر ما هي تشكيلتك المثالية من 5 لاعبين؟”.
ليرد “إسما”:”ديدا، مالديني، فيراتي، ميسي، رونالدو البرازيلي”.
ولم يختر بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيلته.
Dida – Maldini – Verratti – Messi – R9 https://t.co/qjJraxC39u
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) October 3, 2022
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