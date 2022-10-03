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الرياضة

بن ناصر يختار تشكيلته المفضلة ويُبعد هذا النجم !

بقلم حواز عبد النور
بن ناصر يختار تشكيلته المفضلة ويُبعد هذا النجم !
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اختار اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، تشكيلته العالمية المُفضلة المتكونة من 5 لاعبين.

متوسط ميدان فريق “أي سي ميلان” الايطالي أجاب على تغريدة جاء فيها:”إسماعيل بن ناصر ما هي تشكيلتك المثالية من 5 لاعبين؟”.

ليرد “إسما”:”ديدا، مالديني، فيراتي، ميسي، رونالدو البرازيلي”.

ولم يختر بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيلته.

رابط دائم : https://nhar.tv/BCWny
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