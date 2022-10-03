بن ناصر يختار تشكيلته المفضلة ويُبعد هذا النجم !

اختار اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، تشكيلته العالمية المُفضلة المتكونة من 5 لاعبين.

متوسط ميدان فريق “أي سي ميلان” الايطالي أجاب على تغريدة جاء فيها:”إسماعيل بن ناصر ما هي تشكيلتك المثالية من 5 لاعبين؟”.

ليرد “إسما”:”ديدا، مالديني، فيراتي، ميسي، رونالدو البرازيلي”.

ولم يختر بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيلته.