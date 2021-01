بن ناصر يخرج عن صمته بعد تعطل عودته للميادين

“إسما” نشر أمسية اليوم الخميس صورتين له وهو بصدد التدرب على انفراد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

بن ناصر أرفق الصورتين بعبارة:”يا رفاق، لا أُطيق الانتظار للعودة مُجددا، لأعطي كل شيء لكم ولقميص ميلان.. القليل من الصبر”.

يُذكر أن بن ناصر أصيب على مستوى أوتار الركبة ولم يتم لحد الآن منحه الضوء الأخضر للتدرب مع المجموعة مايجعل غيابه يتأكد عن لقاء أتالانتا يوم السبت.

Ragazzi non vedo l’ora di tornare, per dare tutto per voi e per la maglia!

Ancora un po’ di pazienza ⏳🔴⚫️ pic.twitter.com/MlpoKEzw7I

— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) January 21, 2021