بن ناصر يخسر 21 مليون أورو بسبب اصابته

عرفت القيمة السوقية للدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم مادي آسي ميلان الإيطالي، تراجع كبير في سنة 2024.

ووضع موقع “ترانسفر ماركت”، المختص في الاحصائيات، اسم بن ناصر، ضمن قائمة أكثر اللاعبين خشارة لقيمتهم التسويقية في سنة 2024.

وحسب ذات المصدر، تراجعت القيمة التسويقية للدولي الجزائري، ونجم آسي ميلان، بـ21 مليون أورور.

كما أوضح موقع “ترانسفر ماركت”، بأن القيمة السوقية لبن ناصر، كانت في حدود 35 مليون أورور، قبل أن تتراجع إلى 14 مليون أورو.

ويرجع سبب تراجع القيمة السوقية لاسماعيل بن ناصر، للاصابة التي كان يعاني منها، والتي أبعدته عن المنافسة مع ناديه آسي ميلان، لقرابة خمسة أشهر كاملة.