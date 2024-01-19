بن ناصر يخضع إلى فحص IRM وستحدد مشاركته أمام بوركينافاسو غدا

خضع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى فحص IRM بعد الحصة التدريبية التي أجراها اليوم الجمعة رفقة زملائه في الخضر.

وشعر بن ناصر بألام على مستوى العضلة المقربة الأمر الذي أجبره بالتنقل إلى أحد مستشفيات بواكي.

و ستتحدد مشاركة دينامو الخضر غدا، بعد خروج الفحوصات الطبية، في مباراة بوركينافاسو التي ستلعب غدا بداية من الساعة الثالثة بالتوقيت الجزائري.

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