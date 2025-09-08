بن ناصر يخوض أول حصة بألوان دينامو زغرب

خاض اليوم الاثنين، لاعب “الخضر” اسماعيل بن ناصر، أول حصة تدريبية له بألوان ناديه الجديد، دينامو زغرب الكرواتي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي دينامو زغرب، الذي يضم في صفوفه مهاجم “الخضر” الآخر، منصف بقرار، صورة لأول حصة تدريبية لبن ناصر.

وأرفق الفريق الكرواتي، صورة الدولي الجزائري، بتعليق، جاء فيه: “اللمسة الأولى باللون الأزرق”.

يُشار إلى أن بن ناصر، التحق بالفريق الكرواتي. الصائفة الحالية على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من أسي ميلان الايطالي، الذي يرتبط معه بعقد إلى صيف 2027.

وكان نجم وسط المنتخب الوطني، قد لعب النصف الثاني من الموسم الماضي. معارا إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي. وخاض معه 12 مباراة بصم خلالها على تمريرتين حاسمتين.