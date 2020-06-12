بن ناصر يخوض أول مباراة في زمن كورونا ويودع كأس إيطاليا

خاض سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” رفقة فريقه ميلان أول مباراة رسمية بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ميلان واجه جوفنتوس على ملعب “آليانز ستاديوم” لحساب إياب الدور نصف النهائي من منافسة كأس إيطاليا.

المواجهة انتهت بالتعادل السلبي ليبلغ اليوفي نهائي كأس إيطاليا بعد التعادل ذهابا بملعب سانسيرو بهدف في كل شبكة.

مواجهة اليوم عرفت مشاركة “إسما” في التشكيلة الأساسية مثلما كان متوقعا حيث قدم أداء في المستوى طيلة التسعين دقيقة.

المباراة شهدت طرد لاعب ميلان ريبيتش بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال17 كما ضيع رونالدو ركلة جزاء لليوفي.