بن ناصر يدخل تاريخ ميلان ودوري الأبطال من أوسع الأبواب

دخل سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، تاريخ فريقه، أي سي ميلان، الايطالي من أوسع الأبواب.

حيث يحمل، إسما، شارة قيادة الروسونيري في اللقاء الجاري حاليا أمام المُضيف تشلسي الانجليزي بملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الانجليزية لندن.

وبهذا أصبح متوسط ميدان الخضر أول لاعب عربي في التاريخ يحمل شارة قيادة بطل إيطاليا.

هذا إضافة لكونه أول لاعب عربي يحمل شارة القيادة في تاريخ منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.