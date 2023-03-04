بن ناصر يدشّن عودته ويفشل في قيادة ميلان للفوز

قدّم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر مستويات جيدة في مباراة فريقه ميلان أمام فيورنتينا رغم عودته من الإصابة.

وترك بن ناصر رفقائه في الشوط الثاني بقرار من المدرب بيولي بعدما كان الفريق منهزما بهدف مقابل صفر التي سجّلت من طرف نجم فيورنتينا غونزاليس.

كما أضاف فريق فيورنتينا الهدف الثاني بعد خروج متوسط ميدان الخضر، بدقائق، ليقلص ثيو هيرنانديز، قبل ان تنتهي المباراة بخسارة بثنائية مقابل واحد.

وكان بن ناصر قد غاب عن مباريات العملاق الايطالي لفترة فاقت الشهر، الامر الذي اجبر بيولي بعدم المجازفة به بالاعتماد عليه طيلة التسعين دقيقة.

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