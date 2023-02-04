بن ناصر يدعم المنتخب المحلي في نهائي الشان

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، دعمه الكبير للمنتخب الوطني للمحليين، في نهائي الشان الذي سيجمعهم بالسنغال.

ونشر بن ناصر، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “الفوز داخل الديار إن شاء الله”.

كما أعاد نجم آسي ميلان الإيطالي، نشر مقطع فيديو صغير للمنتخب الوطني، يروج لموعد مباراتهم في نهائي الشان.

وبهذا يؤكد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، مجددا تعلقه الكبير بالجزائر، والمنتخب الوطني.