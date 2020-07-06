بن ناصر يدعو للتركيز على أهداف الروسونيري قبل مواجهة اليوفي

دعا الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم أسي ميلان الإيطالي، لضرورة التركيز على أهداف الفريق، فيما تبقى من عمر البطولة، وعشية مواجهة اليوفي.

ونشر بن ناصر، تغريدة اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “علينا التركيز على أهدافنا.. فورزا ميلان”.

وتأتي هذه الخرجة من الدولي الجزائري، عشية المواجهة الكبيرة التي ستجمعهم، غدا الثلاثاء، بنادي جوفنتوس، لحساب الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وفي ذات السياق، طالب المدير الفني للميلان، ستيفانو بيولي، لاعبيه رفع مستواهم أكثر، للفوز على جوفنتوس، في تصريحات أدلى بها للصحافة الإيطالية.