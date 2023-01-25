بن ناصر يدلي بأول تعليق عقب الهزيمة القاسية أمام لازيو

أبدى الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، حسرته الكبيرة عقب الهزيمة الأخيرة التي مني بها رفقة آسي ميلان، في مواجهة لازيو.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال فيها: “من الصعب تقبل الهزيمة، لكن الأمل سيعود دائما”.

كما أضاف الدولي الجزائري مخاطبا أنصار الميلان: “كونوا متأكدين أننا لن نستسلم، سنعمل على تدارك أخطائنا، لنمنحكم ما تستحقونه”.

وتابع اسماعيل بن ناصر: “شكرا على دعمكم المتواصل، والذي يعد الأكثر أهمية في هذه الأوقات الصعبة”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، انهزم أمس الثلاثاء، رفقة ناديه آسي ميلان، برباعية نظيفة، في مواجهة لازيو، ضمن السيري “أ”.