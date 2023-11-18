بن ناصر يرفض الاستعجال للعودة إلى المنافسة

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم السبت، أن متوسط ميدان المنتخب الوطني وميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر، تدرب بصفة عادية.

وحسب ما كشفه موقع “ميلان نيوز” المقرب من الروسونيري، فإن بن ناصر تدرب بصفة عادية في التدريبات الجماعية لفريقه.

وفي ذات السياق، قرّر بن ناصر عدم المجازفة وغاب عن المواجهة الودية التي جمعت الفريق الأول لميلان مع فريق الشباب.

ويبدو أن متوسط الميدان بن ناصر، لا يريد حرق مراحل برنامجه التحضيري تحسباً لعودته إلى الميادين، ويواصل العمل وفق ماهو مُسطر للتفادي العودة للنقطة الصفر.