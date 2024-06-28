بن ناصر يرفض العروض العربية ويفضل البقاء في أوروبا

أكدت تقارير إعلامية إيطالية، أن اللاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، رفض كل العروض المقدمة من طرف الأندية العربية، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونقله موقع “ميلان نيوز” المقرب من نادي الروسونيري، اليوم الجمعة، تصريحات وكيل أعمال اللاعب، بن ناصر، التي أدلى بها لموقع “توتو سبورتس”، بشأن مستقبل موكله، والتي أوضح فيها بأن، بن ناصر، لايفكر في العروض العربية، وبالتحديد من الأندية السعودية.

وأوضح المصدر، أن المدرب الجديد، باولو فونسيكا، سيحدد موقفه من بقاء اللاعب بن ناصر من عدمه، خلال الموسم المقبل.