بن ناصر يرفع التحدي تحسبا لدوري الأبطال

يبدأ أمسية اليوم الثلاثاء، لاعب المنتخب الوطني، جمال بن ناصر، رفقة ناديه ميلان الإيطالي، مشواره برابطة أبطال أوروبا 2022.2023.

وسيواجه الميلان مستضيفه رادبول سالزبورغ النمساوي، على الساعة الـ20.00 بالتوقيت المحلي.

وعبر دينامو متوسط ميدان الميلان بن ناصر، عن إستعداده للمباراة، عبر تغريدة على تويتر، كتب فيها:”ليالي الأبطال.. إشتقت لهم”.