بن ناصر يرفع التحدي: “سأعود أقوى من ذي قبل”

شكر النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، كل من أرسل له الدعم بعد أن تعرض للإصابة مع فريقه “ميلان”.

ونشر “بن ناصر” عبر حسابه في “التويتر”: “شكرا على رسائلكم وعلى دعكم لي بعد الإصابة”.

وجاء أيضا: “الآن علينا العمل على العودة أقوى من ذي قبل”.

يذكر أن المُحارب الجزائري سيغيب عن الميادين لمدة أسبوعين على الأكثر.