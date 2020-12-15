بن ناصر يرفع التحدي: “سأعود أقوى من ذي قبل”

شكر النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، كل من أرسل له الدعم بعد أن تعرض للإصابة مع فريقه “ميلان”.
ونشر “بن ناصر” عبر حسابه في “التويتر”: “شكرا على رسائلكم وعلى دعكم لي بعد الإصابة”.
وجاء أيضا: “الآن علينا العمل على العودة أقوى من ذي قبل”.
يذكر أن المُحارب الجزائري سيغيب عن الميادين لمدة أسبوعين على الأكثر.
Merci à tous pour vos messages de soutien suite à ma blessure 🙏🏽
Au boulot pour revenir plus fort 👊🏽#ForzaMilan pic.twitter.com/sAFY1Tu3a5
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) December 14, 2020
التعليقات (0)