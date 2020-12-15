بن ناصر يرفع التحدي: “سأعود أقوى من ذي قبل”

الرياضة
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بن ناصر يرفع التحدي: “سأعود أقوى من ذي قبل”
بقلم أمير بهلول

شكر النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، كل من أرسل له الدعم بعد أن تعرض للإصابة مع فريقه “ميلان”.

ونشر “بن ناصر” عبر حسابه في “التويتر”: “شكرا على رسائلكم وعلى دعكم لي بعد الإصابة”.

وجاء أيضا: “الآن علينا العمل على العودة أقوى من ذي قبل”.

يذكر أن المُحارب الجزائري سيغيب عن الميادين لمدة أسبوعين على الأكثر.


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