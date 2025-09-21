بن ناصر يرفع التحدي ويبعث برسالته :”ألوان جديدة.. نفس الشغف”

عبّر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن سعادته الكبيرة بعودته إلى أجواء المنافسة الرسمية مع فريقه الجديد دينامو زغرب في الدوري الكرواتي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ونشر بن ناصر عبر صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الأحد مجموعة من الصور التي توثق مشاركته الأولى مع النادي الكرواتي وأرفقها بعبارة “ألوان جديدة نفس الشغف” في إشارة إلى استعداده لتقديم الإضافة في تجربته الجديدة.

وكان “الدينامو” قد شارك لأول مرة بقميص دينامو زغرب يوم السبت خلال المواجهة القوية التي جمعت فريقه بنادي هايدوك سبليت لحساب الجولة السابعة من الدوري الكرواتي حيث دخل بديلا في الدقيقة السادسة والستين عندما كان فريقه متقدما في النتيجة ونجح في فرض إيقاعه في وسط الميدان من خلال تحركاته الدقيقة ولمساته التي أظهرت استعادته لجزء كبير من لياقته.