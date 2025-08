بن ناصر يريد البقاء في أوروبا

يرغب لاعب “الخضر” اسماعيل بن ناصر، البقاء في أوروبا، بالرغم من العرض المغري الذي قدم إليه من دوري “روشن” السعودي.

ويرتبط بن ناصر، الذي لعب النصف الثاني من الموسم الماضي. معارا إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعقد مع أسي ميلان الايطالي، إلى صيف 2027.

وكشف الصحفي الايطالي، نيكولو شيرا، أن الدولي الجزائري، رفض عرضا ضخما من اتحاد جدة السعودي، لرغبته في مواصلة مغامرته في أوروبا.

كما أوضح الصحفي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين، أن بن ناصر، لا يدخل ضمن مخططات نادي ميلان، ومدربه الجديد ماسيميليانو أليغري.

مبرزا في المقابل، أن مسؤولي النادي “اللومباردي” يسارعون الزمن. من أجل التخلص من لاعب “الخضر” وبيعه نهائيا الصائفة الحالية.

Ismael #Bennacer is oriented to reject #Alittihad’s bid. He wants to stay in Europe despite the rich bid received from Saudi. He is not in #ACMilan’s Plans. #Milan are pushing to sell him as soon as possible. #transfers https://t.co/VxYTvNMMRo

