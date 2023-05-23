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الرياضة

بن ناصر يزور رفاقه ويُستقبل بطريقة رائعة في ميلان

بقلم عزيز طالبي
بن ناصر يزور رفاقه ويُستقبل بطريقة رائعة في ميلان
بن ناصر
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استُقبل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر من قبل رفاقه في نادي ميلان بطريقة جد رائعة خلال تدريبات اليوم.

و قام كل اللاعبين الذين تواجدوا بمركز التدريبات بالتسليم والتصافح مع “الدينامو”، بعدما غاب عنهم لفترة طويلة بسبب الإصابة.

كما ظهر متوسط ميدان الخضر، وهو بالعكازات رفقة الأسطورة باولو مالديني ومسؤولي الفريق في التدريبات.

وبدى النجم الجزائري مبتسما وبمعنويات مرتفعة رغم الإصابة التي تلقاها في مباراة إنتر في رابطة الأبطال في وقت سابق.

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