بن ناصر يساهم في الفوز على سامبدوريا ويرتقي لصدارة الكالتشيو

ساهم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، في الفوز الجديد، الذي حققه ناديه آسي ميلان، اليوم الأحد، في مواجهة سامبدوريا.

وشارك بن ناصر، أساسيا ضمن تشكيلة الميلا، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

كما نجح الدولي الجزائري، وناديه، في حصد ثلاثة نقاط، بعد فوزهم بهدف دون مقابل، على حساب سامبدوريا.

وبهذا ارتقى اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، لصدارة ترتيب الكالتشيو، برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقهم انتر ميلان.